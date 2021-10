Demi Vollering heeft zaterdag in Groot-Brittannië de Women's Tour op haar naam geschreven. De Zuid-Hollandse zag haar leiderstrui ook in de door Elisa Balsamo gewonnen slotrit niet meer in gevaar komen.

De 24-jarige Vollering veroverde afgelopen woensdag de leiding in het algemeen klassement door op superieure wijze een individuele tijdrit over ruim 16 kilometer te winnen. Sindsdien had ze een voorsprong van ruim een minuut op nummer twee Juliette Labous en die marge trok ze zaterdag over de streep.

Voor Vollering is de eindzege in de Women's Tour een nieuw hoogtepunt in een topseizoen. Eerder dit jaar won de renster van SD Worx La Course en Luik-Bastenaken-Luik. Het waren haar eerste overwinningen in de WorldTour.

Bij de WK én EK op de weg kon ze onlangs geen rol van betekenis spelen. Op de WK in het Italiaanse Trento eindigde ze als zevende, terwijl ze bij de EK in Brugge genoegen moest nemen met de vijfde plaats.

De slotetappe was een prooi voor Balsamo, die daarmee haar eerste zege boekte sinds ze twee weken geleden wereldkampioene werd. Lorena Wiebes eindigde als tweede in de laatste rit. De Nederlandse won eerder nog twee etappes in de Britse rittenkoers.