Lorena Wiebes heeft vrijdag ook de vijfde etappe in de Women's Tour gewonnen. De Nederlandse van Team DSM was in het Engelse Clacton na ruim 95 kilometer de beste in de massasprint. Demi Vollering behield haar leiderstrui.

De 22-jarige Wiebes hield in de sprint de kersverse wereldkampioene Elisa Balsamo (tweede) en haar landgenote Marjolein van 't Geloof (derde) achter zich. Amy Pieters, die dinsdag de tweede etappe won, werd negende. Amber van der Hulst eindigde als tiende.

Het was voor Wiebes haar tweede ritzege op rij in de Women's Tour. Ze was donderdag in de straten van Southend-on-Sea te snel voor Chiara Consonni (tweede) en Chloe Hosking (derde). De Mijdrechtse boekte vrijdag haar twaalfde zege van het seizoen.

Vollering behield de leiding in het algemeen klassement. De Zuid-Hollandse sloeg woensdag een dubbelslag door de individuele tijdrit op haar naam te schrijven en rijdt sindsdien in de leiderstrui. Ze heeft in het klassement een voorsprong van één minuut en negen seconden op nummer twee Juliette Labous.

De Women's Tour is maandag begonnen en duurt tot en met zaterdag. De Britse koers wordt afgesloten met opnieuw een sprintetappe.