Alexander Richardson, een ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, is donderdag na een trainingsrit in Londen op brute wijze van zijn fiets beroofd. De Brit werd hardhandig aangepakt door een gewapende motorbende.

"Ik was rond drie uur 's middags klaar met trainen in Richmond Park toen twee motoren met daarop vier mannen met bivakmutsen me achtervolgden. Ik wist dat ze het op mijn fiets gemunt hadden en dacht na over wat ik het beste kon doen. Ik keerde om en sprintte naar een café, ongeveer 500 meter verderop", doet Richardson zijn verhaal op Instagram.

"Een van de motoren reed me met 60 kilometer per uur aan. Ik ging onderuit, net als een van de motoren. Ik hield mijn fiets vast, maar de tweede motor sleurde me 100 meter verder. Daarna haalden ze een machete (een gebogen mes, red.) van 15 inch tevoorschijn."

De 31-jarige Richardson was flink gehavend en besloot toch zijn fiets af te staan. "Ik heb flink wat schaafwonden, kneuzingen en een pijnlijke heup. Wees voorzichtig en wees je ervan bewust dat dit vaker voorkomt in Londen."

Na het heftige incident deed Richardson aangifte bij de politie. De daders zijn vooralsnog niet gevonden.

Richardson rijdt sinds begin vorig jaar voor Alpecin-Fenix. Dit seizoen verscheen hij alleen bij de Belgische eendagskoers Le Samyn samen met Van der Poel aan de start.