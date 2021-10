Ondanks een paniekerige nacht pakte Shanne Braspennincx donderdag goud op de sprint bij de EK baanwielrennen. Een brand in het huis van haar schoonouders, waar zij ook woont, bracht de olympisch kampioene niet van haar stuk.

Een van de eerste dingen die Braspennincx deed nadat ze in het Zwitserse Grenchen naar het EK-goud was gesprint, was een appje naar haar schoonouders sturen: "Deze is voor jullie."

"Vannacht heeft er in de carport iets vlam gevat", vertelt Braspennincx aan de NOS. Samen met haar vriend en baanwielrenner Jeffrey Hoogland woont ze momenteel bij haar schoonouders.

"Het was afgelopen nacht een en al paniek. Gelukkig hebben mijn schoonouders een grote volière in de tuin. De parkieten hebben alarm geslagen, waardoor ze gelukkig wakker zijn geworden. Je weet niet hoe het afgelopen zou zijn als ze die vogels niet hadden gehad, daar wil je ook niet aan denken."

De brand kon snel geblust worden, waardoor er alleen wat materiële schade is. "Maar toch heb ik de hele dag met een niet heel leuk gevoel rondgelopen", vertelt Braspennincx. "Gelukkig heb ik het in de wedstrijd wel van me af kunnen zetten."

'Ik tikte ze eigenlijk zo binnen'

De dertigjarige Braspennincx, die afgelopen zomer in Tokio olympisch kampioen op de keirin werd, sprintte ondanks de hectische aanloop koelbloedig naar de eerste individuele gouden EK-medaille in haar carrière.

In de halve finale rekende ze in twee heats af met de Française Mathilde Gros. En in de eindstrijd had ze ook maar twee ritten nodig om de Duitse Lea Sophie Friedrich te kloppen. "Ik ben er gewoon open ingegaan en tikte ze eigenlijk zo binnen", zegt Braspennincx lachend.

Eerder deze week veroverde ze al goud met de Nederlandse equipe op de teamsprint. Zaterdag komt Braspennincx nog in actie op de keirin, het onderdeel waarin ze olympisch kampioene is. "Daar ga ik net zo open in, ik rij hier rond zonder druk en met veel plezier."