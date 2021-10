Lorena Wiebes heeft donderdag de vierde etappe van de Women's Tour gewonnen. De Mijdrechtse was de snelste in massasprint. Demi Vollering behield de leiding in het algemeen klassement.

De 22-jarige Wiebes hield in de straten van Southend-on-Sea de Italiaanse Chiara Consonni (tweede) en Chloe Hosking (derde) achter zich. Marjolein van 't Geloof werd vijfde.

Voor Wiebes is het alweer de elfde overwinning van het seizoen. Ze schreef eerder dit jaar onder meer de Scheldeprijs en twee ritten in de Thüringen Ladies Tour op haar naam.

Vollering rijdt ook vrijdag in de leiderstrui in de Women's Tour. De Zuid-Hollandse won woensdag met overmacht de individuele tijdrit en heeft in het klassement ruim een minuut voorsprong op nummer twee Juliette Labous.

De Women's Tour is maandag begonnen en duurt tot en met zaterdag. Vrijdag staat er opnieuw een vlakke rit op het programma, waarna de Britse rittenkoers zaterdag wordt afgesloten met wederom een sprintersetappe.

Het deelnemersveld van de Women's Tour is niet zo sterk in vergelijking met voorgaande edities. Veel toprenners, onder wie Marianne Vos, reden afgelopen zaterdag Parijs-Roubaix en slaan de wedstrijd daarom over. Elizabeth Deignan, de winnares van Parijs-Roubaix, is wel van de partij.