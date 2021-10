Jeffrey Hoogland is woensdag bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen geworden op de kilometer tijdrit. De 28-jarige Nederlander verwees regerend wereldkampioen Sam Ligtlee naar de tweede plaats.

Hoogland kwam op het niet-olympische onderdeel tot een tijd van 43,540 seconden. Daarmee was hij ruim anderhalve seconde sneller dan Ligtlee (45,043). De Pool Patrick Rajkowski (45,304) pakte brons.

Ook in 2015 en 2017 kroonde Hoogland zich tot Europees kampioen op het loodzware onderdeel en in 2018 werd hij wereldkampioen. Ligtlee was in 2020 de beste op de WK in Berlijn. Vorig jaar ging de mondiale titelstrijd niet door wegens corona.

Dinsdag snelden Hoogland en Ligtlee al naar goud op de teamsprint, al kwamen ze toen niet samen in actie. Ligtlee nam de kwalificaties voor zijn rekening en moest daarna plaatsmaken voor Hoogland, die samen met Roy van den Berg en Harrie Lavreysen de eerste ronde en de finale reed.

Braspennincx plaatst zich voor halve finales sprint

Shanne Braspennincx is dicht bij een medaille op de sprint. De Brabantse baanwielrenster bereikte de halve finales door in de kwartfinales haar landgenote Hetty van der Wouw te verslaan.

Braspennincx was eerder op de dag goed voor de derde tijd in de kwalificaties. In de achtste finales versloeg ze de Italiaanse Elena Bissolati. Van der Wouw was in die ronde nog te sterk voor de Britse Blaine Ridge-Davis. Titelverdediger Anastasia Vojnova strandde in de kwartfinales.

Het sprinttoernooi voor de vrouwen gaat donderdag om 18.00 uur verder met de halve finales en finale. Braspennincx pakte op de Olympische Spelen afgelopen zomer het goud op het sprintonderdeel keirin.

Jan-Willem van Schip greep naast een medaille op de puntenkoers. De wereldkampioen van 2019 strandde op de negende plaats. Het goud ging naar de Fransman Benjamin Thomas.