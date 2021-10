Primoz Roglic heeft woensdag de 102e editie van Milano-Torino op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma rekende na 190 kilometer op de slotklim in de sprint af met Adam Yates.

De 31-jarige Roglic toonde zo opnieuw zijn topvorm in de aanloop naar de Ronde van Lombardije, die zaterdag op het programma staat. De Sloveen won afgelopen zaterdag in Italië ook al de Giro dell'Emilia.

Roglic maakte in Milano-Torino deel uit van een groep van 22 renners die dankzij een waaier waren weggereden uit het peloton. In die groep zaten ook grote namen als Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Yates en Alejandro Valverde.

Op de slotklim versnelde Yates en konden alleen Roglic, Pogacar en João Almeida volgen. Nadat ook Pogacar en Almeida overboord waren gegooid, wist Roglic een nieuwe aanval van Yates af te slaan en de Brit te kloppen in de sprint.

Roglic is zaterdag ook een van de kanshebbers in de Ronde van Lombardije, de laatste grote koers van dit seizoen. 'Il Lombardia' behoort tot een van de vijf monumenten. In 2019 was Bauke Mollema de beste.

Met Milano-Torino komt Roglic dit seizoen op dertien overwinningen. De klassementsrenner won onder meer de Vuelta a España (en vier etappes), olympisch goud bij het tijdrijden en drie ritten in Parijs-Nice.