Demi Vollering heeft woensdag op indrukwekkende wijze een dubbelslag geslagen in de Women's Tour. De Nederlandse renster van SD Worx was veruit de snelste in de individuele tijdrit en pakte ook de leiding in het algemeen klassement.

De 24-jarige Vollering noteerde in de tijdrit van 16,6 kilometer met start en finish in het Engelse Atherstone een tijd van 23 minuten en 18 seconden. Ze was daarmee ruim een minuut sneller dan haar concurrenten.

De Britse Joscelin Lowden werd tweede op 1.04 minuten van Vollering en nummer drie Leah Kirchmann uit Canada gaf 1.05 minuten toe. Chantal van den Broek-Blaak werd zesde (+1.09 minuten).

Vollering nam door het dagsucces ook de leiderstrui over van Clara Copponi. Ze had voorafgaand aan de tijdrit een achterstand van slechts negen tellen op de Française én Amy Pieters. De twee vrouwen gaven in de tijdrit respectievelijk 1.28 minuten en 1.31 minuten toe op Vollering.

Het is voor Vollering haar derde overwinning van het seizoen. Ze won eerder dit jaar met Luik-Bastenaken-Luik en La Course al een paar grote koersen.

De Women's Tour kent in totaal zes etappes en duurt nog tot en met zaterdag. Marianne Vos won de eerste editie van de Britse koers in 2014.