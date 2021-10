Marc Reef gaat volgend seizoen aan de slag als ploegleider bij Jumbo-Visma. De Oldenzaler tekent voor twee jaar bij de Nederlandse wielerformatie.

De 35-jarige Reef komt over van Team DSM, waar hij de afgelopen tien jaar actief was als ploegleider. Ook was hij bij de Duitse ploeg verantwoordelijk voor de scouting van jonge renners.

"Ik wil me blijven ontwikkelen als coach en na tien jaar in mijn huidige functie denk ik dat een nieuwe omgeving daaraan kan bijdragen. Na een aantal intensieve gesprekken ben ik ervan overtuigd dat ik bij Jumbo-Visma in een dergelijke omgeving terechtkom", zegt Reef woensdag op de site van zijn nieuwe werkgever.

Reef wordt bij Jumbo-Visma herenigd met onder anderen Tom Dumoulin. Reef was in 2017 ploegleider van het toenmalige Sunweb. Dat was het jaar waarin Dumoulin de Giro d'Italia won. Een jaar later werd hij tweede in de Ronde van Italië en ook toen was Reef zijn coach.

"Met een aantal renners en stafleden heb ik in het verleden al samengewerkt. Ik kijk ernaar uit om weer met hen, maar zeker ook met de rest van de ploeg, intensief aan de slag te gaan en het beste bij iedereen naar boven te halen. Er staat een team dat eigenlijk overal waar we starten voor de winst mee kan strijden", aldus Reef.