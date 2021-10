Nederland heeft op de eerste dag van de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen twee keer goud gepakt op de teamsprint. De mannen maakten hun favorietenrol waar, terwijl de vrouwen verrasten door tot twee keer toe onder het wereldrecord te duiken.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland rekenden in de finale overtuigend af met Frankrijk, dat al bij de start hopeloos in de fout ging en daardoor geen tegenstand kon bieden.

De Nederlanders klokten een tijd van 42,302 en waren daarmee iets langzamer dan in de eerste ronde (42,116). In de kwalificaties kwamen Van den Berg, Lavreysen en Sam Ligtlee tot 43,037. Hoogland nam daarna zoals afgesproken de plaats in van Ligtlee.

De Nederlandse teamsprinters waren de torenhoog favoriet voor goud. Afgelopen zomer reden ze bij de Olympische Spelen in Tokio overtuigend naar de titel. Ook zijn ze regerend wereldkampioen, maar de Europese titel was niet in hun bezit.

Teamsprintsters maken indruk

Bij de vrouwen maakten Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van der Wouw indruk door in de finale met het favoriete Duitsland af te rekenen. Met 46,551 reden ze bovendien een wereldrecord.

Oranje reed vroeg in de middag al een wereldrecord op het onderdeel dat voorheen met twee vrouwen werd verreden. Braspennincx, Lamberink en Steffie van der Peet realiseerden toen een tijd van 46,759 seconden. In de ronde erna waren ze met 47,072 een fractie langzamer.

Het Nederlandse trio was in de finale sneller weg dan Duitsland en hield die voorsprong knap vast. De Duitse ploeg finishte in 47,299. Rusland won de troostfinale en pakte brons.

Op het onderdeel scratch greep Maike van der Duin net naast een medaille. De Nederlandse eindigde als vierde en zag het goud naar de Britse Katie Archibald gaan. Bij de afvalkoers kwam Maikel Zijlaard niet verder dan de twaalfde plaats. De Rus Sergei Rostovtsev werd Europees kampioen.

De EK baanwielrennen duren tot en met zaterdag. Over twee weken volgen de WK in het Franse Roubaix.