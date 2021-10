Danny van Poppel heeft voor de tweede keer Binche-Chimay-Binche, ook bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke, gewonnen. De Nederlander gaf zijn concurrenten dinsdag het nakijken met een uitval in de laatste kilometer.

De 28-jarige Van Poppel won het eerbetoon aan de in 2009 overleden Belgische renner Vandenbroucke ook drie jaar geleden al. Alleen Jelle Nijdam en Omer Taverne wisten de koers ook ooit twee keer te winnen.

De Belgische koers leek uit te draaien op een massasprint, maar Van Poppel verraste op een kilometer van de streep met een indrukwekkende versnelling. De Noor Rasmus Tiller deed nog een poging om in het wiel te komen, maar strandde op de tweede plaats. De Belg Lionel Taminiaux werd derde.

Opvallend genoeg wist Van Poppel zelf niet dat hij als eerste over de streep was gekomen. "Het viel me wel op dat het publiek zo enthousiast was", vertelde hij na afloop. "Ik dacht nog: waarom juichen ze zo hard voor iemand die derde wordt?"

Voor Van Poppel is het zijn tweede overwinning van het seizoen, nadat hij in augustus de sterkste was in de Egmont Cycling Race. Het was bovendien zijn laatste koers in het shirt van Intermarché-Wanty-Gobert. Volgend jaar rijdt hij voor BORA-hansgrohe.

Alessandro de Marchi won de jubileumeditie van de Tre Valli Varesine.

De Marchi weerstaat aanval Pogacar

In Italië liet Alessandro De Marchi zien in vorm te zijn voor de Ronde van Lombardije van zaterdag. De Italiaan van Israel Start-Up Nation schreef de honderdste editie van de eendagskoers Tre Valli Varesine op zijn naam.

De Marchi was na 196 kilometer in en rond Varese zijn landgenoot Davide Formolo te snel af. Tadej Pogacar koos al op 119 kilometer van de streep voor de aanval, maar werd weer ingerekend. De Tour-winnaar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

De Marchi is de opvolger van de Sloveen Primoz Roglic, die in 2019 de beste was. Vorig jaar werd de koers niet verreden. Voor de 35-jarige Italiaan was het zijn zesde profzege.