Amy Pieters heeft dinsdag de tweede etappe in de Women's Tour op haar naam geschreven. De Nederlands kampioen van SD Worx was in Walsall na ruim 102 kilometer de snelste van een select groepje.

De dertigjarige Pieters versloeg Clara Copponi (tweede) en Sheyla Gutiérrez (derde) in een sprint met in totaal tien vrouwen. Maaike Boogaard werd nog zevende, Demi Vollering (ploeggenoot van Pieters) tiende.

In het algemeen klassement nam Copponi de leiding over van Marta Bastianelli. De Italiaanse won maandag nog de openingsetappe, maar zat in de tweede rit niet bij de eerste groep en werd 46e op 42 seconden van de voorste groep.

Pieters, die haar derde zege van het seizoen boekte, staat in het klassement op de tweede plaats met dezelfde tijd als Copponi. Vollering is de nummer vier met een achterstand van negen tellen.

De Women's Tour, die woensdag verdergaat met een individuele tijdrit, kent in totaal zes etappes en duurt nog tot en met zaterdag. Marianne Vos won de eerste editie van de Britse koers in 2014.