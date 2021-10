Wouter Bos is definitief de nieuwe voorzitter van de Nederlandse wielerbond KNWU. De oud-politicus is maandag verkozen voor een termijn van vier jaar als opvolger van Marc van den Tweel.

Bos werd eind augustus al voorgedragen door de vertrouwenscommissie, die uit vertegenwoordigers van vrijwel alle geledingen van de KNWU bestaat. De voordracht moest alleen nog bekrachtigd worden.

Van den Tweel was pas sinds begin januari voorzitter. In maart werd al bekend dat hij bij sportkoepel NOC*NSF de vertrekkende Gerard Dielessen zou opvolgen. Officieel zou dat per 1 oktober gebeuren, maar in de afgelopen maanden werd al gewerkt aan een overdracht.

De 58-jarige Bos genoot van zes kandidaten unaniem de voorkeur bij de KNWU, vanwege "zijn grote ervaring en netwerk én zijn liefde voor de wielersport". "We hebben op dit moment een fantastische generatie aan de top staan die bijvoorbeeld in Tokio voor enorm veel medailles zorgde", zegt de oud-minister zelf.

"Aan ons nu de taak dat niveau vast te houden of zelfs te verbeteren. Dat betekent veel aandacht voor faciliteiten, jong talent, diversiteit en voor zowel de meer klassieke als meer recente takken van de wielersport."

Wouter Bos in 2010 als PvdA-leider. Wouter Bos in 2010 als PvdA-leider. Foto: ANP

Bos werkte nog nooit in de sportwereld

De 58-jarige Bos was in het eerste decennium van deze eeuw PvdA-leider. Hij werkte daarnaast als staatssecretaris van Financiën (2000-2002) in het kabinet-Kok II en was tussen 2007 en 2010 minister van Financiën en vicepremier in een kabinet onder leiding van Jan Peter Balkenende.

In 2010 stapte Bos uit de politiek en sindsdien werkte hij in diverse sectoren. Zo was hij tussen 2013 en 2018 voorzitter van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC. Bos vervulde nog nooit een officiële functie in de sportwereld.