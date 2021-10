Nicolas Roche zet na zeventien jaar een punt achter zijn wielerloopbaan. Het Iers kampioenschap op de weg van afgelopen zondag was de laatste koers van de klimspecialist, zo heeft zijn ploeg Team DSM maandag bekendgemaakt.

"Ik realiseer me dat het peloton steeds jonger wordt en dat het wielrennen op veel gebieden verandert", aldus Roche tegen Cyclingnews. "Ik haal er niet zo veel plezier meer uit als in andere jaren. Iedereen is zo competitief aan elkaar dat ik ook niet meer zo goed herstel als ik wil."

De 37-jarige Roche, zoon van voormalig Tour-winnaar Stephen Roche, was geen veelwinnaar. In zijn zeventien jaar lange loopbaan won hij slechts twaalf koersen, maar daaronder vallen wel twee ritten in de Vuelta a España (2013 en 2015) en twee nationale titels op de weg en in de tijdrit.

In 2013 leverde Roche zijn beste prestatie in een grote ronde door als vijfde te eindigen in de Vuelta. In 2010 werd hij zesde in de Ronde van van Spanje. Zijn beste einduitslag in de Tour de France was de twaalfde plaats (2012).

Roche deed liefst 24 keer mee aan een grote ronde en reed er 22 uit. Dit jaar was de Giro d'Italia zijn laatste grote ronde in zijn loopbaan. Daarin eindigde hij als 59e.

Roche stapte in 2019 over van BMC naar het Nederlands getinte Sunweb, dat sinds dit seizoen Team DSM heet. In de Vuelta van dat jaar reed hij drie dagen lang in de rode leiderstrui. Sindsdien wist hij geen hoge ogen meer te gooien in het peloton.