Remco Evenepoel heeft maandag op indrukwekkende wijze de Coppa Bernocchi gewonnen. Het Belgische toptalent won na een solo van 39 kilometer en reed het peloton zelfs op een rondje in de Italiaanse heuvelkoers.

De 21-jarige Evenepoel koos op 139 kilometer van de streep voor een vroege aanval en kreeg vijf andere renners met zich mee, onder wie Thibaut Pinot. De Fransman werd in 2014 nog derde in de Tour de France en won ook drie ritten in de grootste etappekoers ter wereld.

De zes koplopers bouwden tijdens de zes beklimmingen van de Piccolo Stelvio een voorsprong van enkele minuten op, waarna Evenepoel in de afdaling van de laatste beklimming van de steile heuvel solo ervandoor ging.

De voorsprong van de renner van Deceuninck-Quick-Step werd zo groot dat het peloton bij het opdraaien van de lokale ronde in Legnano op een rondje werd gereden door de Belg. Uiteindelijk hield hij ruim tien minuten over op de grote groep.

Voor Evenepoel is het alweer zijn achtste overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won hij onder meer de Belgium Tour en de Ronde van Denemarken. In de Coppa Bernocchi bereidde de Belg zich voor op de Ronde van Lombardije, die zaterdag op het programma staat.

Bij het WK wielrennen op de weg van vorige week zondag in Vlaanderen reed hij in dienst van kopman Wout van Aert, die echter tekortkwam voor de regenboogtrui. In de aanloop naar de WK kreeg Evenepoel nog kritiek van legende Eddy Merckx dat hij te zelfzuchtig zou zijn.