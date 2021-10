Luke Rowe heeft maandag fel uitgehaald naar mensen die hem kritische berichten stuurden op sociale media. De renner van INEOS Grenadiers raakte zondag in een kletsnatte editie van Parijs-Roubaix betrokken bij een valpartij.

"Ik ben gebombardeerd met berichtjes waarin mensen me verweten dat ik een valpartij van Mads Pedersen heb veroorzaakt", zegt Rowe in een videobericht op Instagram. "Als je een van die mensen bent: je bent knettergek."

De valpartij vond plaats op de beruchte kasseistrook in het Bos van Wallers. Rowe was met mechanische pech teruggezakt uit de kopgroep en zwabberde over de smalle weg toen hij werd gepasseerd door een groep met favorieten.

Mathieu van der Poel kon de slingerende Rowe nog net ontwijken, maar de Deense oud-wereldkampioen Pedersen knalde op volle snelheid tegen de Brit aan.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de valpartij van Rowe en Pedersen.

'Probeer lekker zelf met een lekke band door het Bos van Wallers te rijden'

"Ik reed daar door het Bos van Wallers met een lekke voorband. Ik probeerde aan de rechterkant van de weg te rijden, maar het was zo glad dat mijn voorwiel alle kanten op schoot", legt de duidelijk geïrriteerde Rowe uit. "Alle berichten die ik sindsdien heb ontvangen zijn gewoon knettergek."

"Aan iedereen die mij zo'n berichtje stuurde: ga lekker zelf proberen met een lekke band door het Bos van Wallers te rijden. En ik probeer dit zo beleefd mogelijk te formuleren: go fuck yourself."

Door het kletsnatte weer deden zich zondag veel valpartijen voor. Pedersen kon Parijs-Roubaix niet uitrijden. Rowe eindigde als 67e op ruim twintig minuten van winnaar Sonny Colbrelli.