Wout van Aert gold zondag als een van de kanshebbers voor de zege in een kletsnatte Parijs-Roubaix, maar hij berustte al snel in zijn zevende plaats. De Belg worstelde tijdens de loodzware klassieker met zijn zicht en zat te ver van achteren toen Mathieu van der Poel demarreerde op het modderige parcours.

"Mijn ogen doen nu vooral veel pijn", zei een moegestreden Van Aert volgens Cyclingnews toen hij na 257,5 kilometer koers de pers te woord stond. "Met bril loop je het risico om op een gegeven moment helemaal niks meer te zien, daarom besloot ik 'm af te zetten. Dat ging eerst goed, maar zonder bril zag ik ook niet goed."

"Als je je bril eenmaal hebt afgezet, dan is er geen weg meer terug. Het was misschien een foute keuze, maar dat mag geen excuus zijn. De omstandigheden waren heel zwaar en gevaarlijk. Je moet de jongens vertrouwen die voor je rijden en dan komt het voor een groot deel neer op geluk. Het was mooi om Parijs-Roubaix een keer op deze manier te rijden, maar het is niet leuker dan een droge editie."

Van Aert bleef in tegenstelling tot een hoop andere renners wel op zijn fiets zitten, maar was machteloos toen zijn rivaal Van der Poel op 69 kilometer van de finish demarreerde uit de groep met favorieten. "Dat was de grootste fout die ik maakte", baalde de Belg in gesprek met Sporza. "Op dat moment was er nog wel een lange weg te gaan, maar het gat werd uiteindelijk te groot."

'Jullie gaan me voorlopig niet zien'

Van Aert kwam uiteindelijk als zevende over de finish, op een minuut en zestien seconden van de Italiaanse winnaar Sonny Colbrelli, die met de Belg Florian Vermeersch en Van der Poel overbleef in de slotfase. De Nederlander was op de Vélodrome André Pétrieux te vermoeid om een gooi te doen naar de zege.

Aanvankelijk gold ook Van Aert als een van de kanshebbers, maar de renner van Jumbo-Visma had meer moeite met de modderige kasseien dan hem lief was. "Ik reed er niet goed overheen, deels vanwege de problemen die ik met mijn zicht had. Ik ben niet 100 procent tevreden over hoe het is gegaan en ik denk ook niet dat de winst mogelijk was geweest."

Na een zwaar seizoen, waarin Van Aert onder meer de Amstel Gold Race en drie etappes in de Tour de France op zijn naam schreef, is hij toe aan vakantie. "Het is al een aantal jaar geleden dat ik een lange pauze heb genomen, dus dat ga ik nu wel doen. Jullie zullen me voorlopig niet zien."