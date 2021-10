Bij Mathieu van der Poel overheerst de trots en blijdschap na zijn derde plaats in Parijs-Roubaix. De Nederlander werd zondag in een loodzware editie van het Franse wielermonument in de sprint van een kopgroep van drie renners afgetroefd door de Italiaanse winnaar Sonny Colbrelli en de jonge Belg Florian Vermeersch.

"Ik ben wel blij met mijn derde plaats", zei de 26-jarige Van der Poel na afloop. "Ik heb gekoerst zoals ik zelf het liefst wil en ben strijdend ten onder gegaan. Maar ik ben trots om bij mijn eerste deelname op het podium te staan."

Van der Poel, die zijn debuut maakte in de 'Hel van het Noorden', reed op 69 kilometer van de finish weg uit de favorietengroep en bleef in de finale vooraan over met Colbrelli en Vermeersch. In de sprint kwam de renner van Alpecin-Fenix tekort.

"Mijn benen waren niet goed meer op het einde", erkende hij. "Ik zat de laatste 30 à 40 kilometer continu op de limiet. De rest zat waarschijnlijk ook op de limiet, maar bij mij was het echt op. In de sprint dacht ik het minst kapot te zijn, maar ik was blijkbaar het kapotst."

Mathieu van der Poel (links) moest het in de sprint afleggen tegen Sonny Colbrelli (midden) en Florian Vermeersch (rechts). Mathieu van der Poel (links) moest het in de sprint afleggen tegen Sonny Colbrelli (midden) en Florian Vermeersch (rechts). Foto: Getty Images

'Het was een editie om nooit meer te vergeten'

De afgelopen maanden kampte Van der Poel met rugklachten, die verergerden door een val in de mountainbikerace bij de Olympische Spelen in Tokio. Hierdoor kon hij enige tijd niet goed trainen en moest hij zich afmelden voor de WK mountainbike en de Benelux Tour. Medio vorige maand maakte 'MVDP' zijn rentree en won hij meteen de Antwerp Port Epic, waarna hij vorige week in de WK-wegrit achtste werd.

De 118e editie van Parijs Roubaix was door de regen weliswaar loodzwaar, maar Van der Poel werd tijdens de koers niet gehinderd door zijn eerdere rugklachten. "Ik denk dat ieders rug wel pijn doet na zo'n dag. Ik heb geen last van mijn blessure gehad. Het was een ontzettend zware editie; eentje om in te lijsten en nooit meer te vergeten."

Met zijn derde plek in Parijs-Roubaix slaagde Van der Poel er net niet in om voor het eerst dit seizoen een wielermonument te winnen. Eerder dit jaar greep de renner van Alpecin-Fenix ook al net naast de zege in de Ronde van Vlaanderen, die hij vorig jaar wel won.