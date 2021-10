Mathieu van der Poel is er zondag net niet in geslaagd om de 118e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven. De Nederlander eindigde in een loodzware koers als derde in de sprint van een kopgroep van drie renners. Sonny Colbrelli ging met de overwinning aan de haal.

In de eerste natte editie van Parijs-Roubaix sinds 2002 vormde zich na meerdere demarrages uiteindelijk een vroege kopgroep van 31 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen de Nederlanders Nils Eekhoff en Timo Roosen, Greg Van Avermaet, Tosh Van der Sande en Gianni Moscon.

De vluchters kregen de ruimte, terwijl in het peloton bij vrijwel elke kasseienstrook renners opgaven na een valpartij. Onder anderen Matteo Trentin en Tim Merlier gaven er de brui aan.

Halverwege de koers demarreerden Eekhoff en Florian Vermeersch uit de kopgroep. De Nederlander en de Belg bleven een tijdje vooruit, maar werden kort na het Bos van Wallers weer ingerekend door de achtervolgende groep, die inmiddels nog zes renners telde.

Van der Poel rijdt weg bij andere favorieten

Op 69 kilometer van de finish reed Van der Poel weg bij andere favorieten zoals Wout van Aert. Uiteindelijk konden alleen Colbrelli en Guillaume Boivin het wiel van de Nederlander houden. Vooraan ging Moscon er op 53 kilometer van de meet alleen vandoor.

Even later voegde het groepje met Van der Poel zich bij achtervolgers Tom Van Asbroeck en Vermeersch en met z'n vijven gingen ze op jacht naar Moscon, die op dat moment zo'n anderhalve minuut voorsprong had. Dat verschil slonk door een lekke band en een valpartij snel.

Moscon hield nog een tijdje stand, maar werd op 16 kilometer van de finish gegrepen door Van der Poel, Colbrelli en Vermeersch. Kort daarvoor moesten Boivin en Van Asbroeck lossen en ook Moscon kon het tempo van de drie koplopers niet volgen.

Van der Poel, Colbrelli en Vermeersch reden steeds verder weg en bereikten met z'n drieën de Vélodrome André Pétrieux. Daar bleek de Italiaan de sterkste in de sprint-à-trois.