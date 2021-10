Mathieu van der Poel is er zondag net niet in geslaagd om de 118e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven. De Nederlander eindigde in een loodzware koers als derde achter de Italiaanse winnaar Sonny Colbrelli en de jonge Belg Florian Vermeersch in de sprint van een kopgroep van drie renners.

De 26-jarige Van der Poel, die zijn debuut maakte in de 'Hel van het Noorden', reed op 69 kilometer van de finish weg uit de favorietengroep en ging samen met een aantal andere renners op jacht naar de eenzame koploper Gianni Moscon.

In de finale werd Moscon ingerekend, waarna Van der Poel samen met Colbrelli en de vroege vluchter Vermeersch overbleef. In de sprint ging de 22-jarige Belg aan en werd hij net voor de streep nog gepasseerd door de Italiaan, terwijl de Nederlander tekortkwam.

Van der Poel slaagde er hierdoor net niet in om voor het eerst dit seizoen een wielermonument te winnen. Eerder dit jaar greep de renner van Alpecin-Fenix ook al net naast de zege in de Ronde van Vlaanderen, toen hij in de sprint werd geklopt door Kasper Asgreen. Vorig jaar was de Nederlander wel de sterkste in Vlaanderen.

Voor Colbrelli, die eveneens debuteerde in Parijs-Roubaix, is het de eerste keer dat hij een wielermonument op zijn naam schrijft. De 31-jarige renner van Bahrain Victorious was al bezig aan een goed seizoen, want eerder won hij onder meer de Europese titel en de Benelux Tour.

Top tien Parijs-Roubaix 1. Sonny Colbrelli (Ita)

2. Florian Vermeersch (Bel)

3. Mathieu van der Poel (Ned)

4. Gianni Moscon (Ita) +0.44

5. Yves Lampaert (Bel) +1.16

6. Christophe Laporte (Fra)

7. Wout van Aert (Bel)

8. Tom Van Asbroeck (Bel)

9. Guillaume Boivin (Can)

10. Heinrich Haussler (Aus)

Sonny Colbrelli barstte in vreugde uit na zijn overwinning. Sonny Colbrelli barstte in vreugde uit na zijn overwinning. Foto: Getty Images

Eekhoff en Roosen in omvangrijke vroege kopgroep

In de eerste natte editie sinds 2002 vormde zich na meerdere demarrages uiteindelijk een vroege kopgroep van 31 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen de Nederlanders Nils Eekhoff en Timo Roosen, Greg Van Avermaet, Tosh Van der Sande en Moscon.

De vluchters kregen de ruimte, terwijl in het peloton bij vrijwel elke kasseienstrook renners opgaven na een valpartij. Onder anderen Matteo Trentin en Tim Merlier gaven er de brui aan, nadat ze in de modder terecht waren gekomen.

Halverwege de koers demarreerden Eekhoff en Florian Vermeersch uit de kopgroep. De Nederlander en de Belg bleven een tijdje vooruit, maar werden kort na het Bos van Wallers weer ingerekend door de achtervolgende groep, die inmiddels nog zes renners telde.

De 118e editie van Parijs-Roubaix was loodzwaar. De 118e editie van Parijs-Roubaix was loodzwaar. Foto: Getty Images

Van der Poel rijdt weg bij andere favorieten

Op 69 kilometer van de finish reed Van der Poel weg bij andere favorieten zoals Wout van Aert. Uiteindelijk konden alleen Colbrelli en Guillaume Boivin het wiel van de Nederlander houden. Vooraan ging Moscon er op 53 kilometer van de meet alleen vandoor.

Even later voegde het groepje met Van der Poel zich bij achtervolgers Tom Van Asbroeck en Vermeersch en met z'n vijven gingen ze op jacht naar Moscon, die op dat moment zo'n anderhalve minuut voorsprong had. Dat verschil slonk door een lekke band en een valpartij snel.

Moscon hield nog een tijdje stand, maar werd op 16 kilometer van de finish gegrepen door Van der Poel, Colbrelli en Vermeersch. Kort daarvoor moesten Boivin en Van Asbroeck lossen en ook Moscon kon het tempo van de drie koplopers niet volgen.

Van der Poel, Colbrelli en Vermeersch reden steeds verder weg en bereikten met z'n drieën de Vélodrome André Pétrieux. De Italiaan bleek de sterkste in de sprint-à-trois en barstte vervolgens al liggend in het gras van blijdschap in tranen uit.