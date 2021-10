Tim van Dijke heeft zondag in Kroatië de eerste profzege in zijn loopbaan geboekt. De renner van Jumbo-Visma schreef de slotrit van de Ronde van Kroatië op zijn naam. In Duitsland won Mark Cavendish een zware editie van de Sparkassen Münsterland Giro.

De 21-jarige Van Dijke rekende in de sprint in Zagreb af met klassementsleider Stephen Williams en de Noor Markus Hoelgaard. Het trio was weggesprongen op een heuvel op zo'n 5 kilometer van de streep in de hoofdstad van Kroatië.

Van Dijke rijdt normaal gesproken in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar de Zeeuw mocht in Kroatië meedoen met de WorldTour-formatie. De Zeeuw werd in juni Nederlands kampioen bij de beloften.

Voor Jumbo-Visma was de Ronde van Kroatië bijzonder succesvol. Sprinttalent Olav Kooij schreef twee etappes op zijn naam, terwijl hij ook een dag in de leiderstrui reed. De negentienjarige Zuid-Hollander won ook het puntenklassement.

De eindzege in de Ronde van Kroatië ging naar Williams. De Brit nam zaterdag in een bergrit de leiding in het algemeen klassement over van de Noor Anders Skaarseth en zijn tweede plaats in de slotrit was genoeg om zich tot eindwinnaar te kronen.

Cavendish wint zware koers in Duitsland

Cavendish boekte in Duitsland zijn tiende zege van 2021. De 36-jarige sprinter was de beste in de Sparkassen Münsterland Giro.

De zestiende editie van de eendagskoers van Enschede naar Münster werd verreden onder zware weersomstandigheden. Op 100 kilometer van de streep ontstonden er daardoor waaiers.

Deceuninck-Quick-Step was de dominante ploeg en pakte uiteindelijk ook de winst met Cavendish. De Brit bleef de Fransman Alexis Renard en de Deen Morten Hulgaard voor.

De eerste groep was compleet uiteengeslagen in Münster; er finishten slechts zeven renners op minder dan een minuut van Cavendish.

Voormalig topsprinter André Greipel sloot zijn lange loopbaan af in de Sparkassen Münsterland Giro. De 39-jarige Duitser eindigde als tiende.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het afscheid van André Greipel te bekijken.