Tim van Dijke heeft zondag in Kroatië de eerste profzege in zijn loopbaan geboekt. De renner van Jumbo-Visma schreef de slotrit van de Ronde van Kroatië op zijn naam.

De 21-jarige Van Dijke rekende in de sprint af met klassementsleider Stephen Williams en de Noor Markus Hoelgaard. Het trio was weggesprongen op een heuvel op zo'n 5 kilometer van de streep in de hoofdstad Zagreb.

Van Dijke rijdt normaal gesproken in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar de Zeeuw mocht in Kroatië meedoen met de WorldTour-formatie. De Zeeuw werd in juni Nederlands kampioen bij de beloften.

Voor Jumbo-Visma was de Ronde van Kroatië bijzonder succesvol. Sprinttalent Olav Kooij schreef twee etappes op zijn naam, terwijl hij ook een dag in de leiderstrui reed. De negentienjarige Zuid-Hollander won ook het puntenklassement.

De eindzege in de Ronde van Kroatië ging naar Williams. De Brit nam zaterdag in een bergrit de leiding in het algemeen klassement over van de Noor Anders Skaarseth en zijn tweede plaats in de slotrit was genoeg om zich tot eindwinnaar te kronen.