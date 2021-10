Annemiek van Vleuten heeft zaterdag bij een valpartij in Parijs-Roubaix ook haar schouder gebroken. Eerder was al bekend dat haar bekken op twee plekken gebroken is. De 38-jarige renster is inmiddels in een Nederlands ziekenhuis, waar ze hoorde dat ze niet geopereerd hoeft te worden.

"Ik ben met de ambulance naar het Rijnstate Ziekenhuis gebracht", zegt Van Vleuten zondag op haar eigen site. "Het allerergste vind ik dat mijn seizoen zo eindigt. En ik vond het heel erg om te horen dat ik aan mijn bed gekluisterd zou zijn."

"Inmiddels is bij onderzoek in het Rijnstate gelukkig gebleken dat dat niet hoeft. Er is geen operatie nodig. En drie weken plat liggen om het bekken aan elkaar te laten groeien, zoals ik eerst te horen kreeg, is ook niet nodig. Ik mag me voortbewegen op geleide van pijn, met wat krukken. Dat zal nog wel lastig worden, want door de schouder kan ik bijna niks doen en zal op krukken lopen wel ingewikkeld worden."

Van Vleuten viel in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op zo'n 15 kilometer van de finish. Ze moest remmen omdat voor haar twee andere rensters uitgleden over de gladde kasseien.

"Ik reed op dat moment alleen om de finish te halen, maar nu baal ik heel erg dat ik niet gewoon ben afgestapt, want ik moet hier een hoge prijs voor betalen. Ik heb lang getwijfeld of ik zou starten, maar nu in oktober dacht ik dat ik het risico wel kon nemen. Dat heb ik helaas geweten."

'Ik moet deze bittere pil verwerken'

Van Vleuten heeft in haar carrière vaker te maken gehad met zware blessures. Zo brak ze vorig jaar een pols en in 2018 liep ze bij de WK in Innsbruck een gebroken knie op. De renster van Movistar denkt desondanks niet aan stoppen.

"Natuurlijk ga ik er weer tegenaan, maar ik merk wel dat de energie opraakt als je steeds terug moet komen na blessures en je je off-season moet wijden aan herstellen en alle plannen moet wijzigen", zegt de olympisch kampioene tijdrijden. "Wat helpt, is dat ik een herstelplan heb en weer vooruit kan kijken."

"Voor nu moet ik even deze bittere pil verwerken. Het is een mooi seizoen geweest, waar ik graag van na had willen genieten, maar nu ben ik weer in mineur. Natuurlijk zegt iedereen dat je daar weer sterker uitkomt, maar dat vind ik echt onzin. Ik had mezelf echt heel graag een leuke vakantie gegund en dit heb ik echt niet nodig om er sterker uit te komen."

Van Vleuten was zeker niet de enige renster die zaterdag (hard) viel in Parijs-Roubaix. Elizabeth Deignan kroonde zich tot winnares van de eerste vrouweneditie van de Franse klassieker. De Britse kwam na een solo van ruim 80 kilometer alleen over de meet. Marianne Vos werd tweede.