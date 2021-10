Nog 212 km - Hommeles in het peloton. Een grote groep kiest de aanval, maar niet alle ploegen hebben een mannetje mee. Het is een spervuur van wanhopige pogingen om alsnog aan te sluiten, waardoor het peloton in stukken breekt. In de voorste groep zien we veel Quick-Step, terwijl ook onder meer Van Avermaet, Kwiatkowski, Trentin en Küng attent zijn.