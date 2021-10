Nog 18 km - Op de kasseien is Van der Poel duidelijk in het voordeel ten opzichte van Moscon, bij wie waarschijnlijk de angst in de benen zit. De Nederlander komt samen met Vermeersch en Colbrelli steeds dichter in de buurt. De volgende kasseistrook is de Carrefour de l’Arbre, daar worden de kaarten (en de renners zelf) zometeen nog eens flink door elkaar geschud.