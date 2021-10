Colbrelli: 'Kon Van der Poel alleen maar volgen'

Sonny Colbrelli boekt de mooiste zege in zijn loopbaan door bij zijn debuut in Parijs-Roubaix meteen te winnen. "Ik kan het niet geloven, mijn eerste Parijs-Roubaix en ik win hem gewoon. Dit is zo'n legendarische koers", aldus de verblufte Italiaan na afloop.



"Het was loodzwaar. In de finale kon ik Van der Poel alleen volgen, maar gelukkig kon ik het afmaken in de sprint. Vermeersch verraste me bijna met zijn vroege sprint, op het laatste wist ik gelukkig goed te timen. Dit is echt mijn jaar, ik ben dolgelukkig."