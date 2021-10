Door de slechte weersomstandigheden zal de eerste editie van Parijs-Roubaix voor mannen in 903 dagen tijd een echte 'Hel van het Noorden' worden. De favorieten verwachten zondag een vreselijk zware koers, waarbij de winnaar vooral pech moet zien te voorkomen.

Wout van Aert heeft wel een idee van wat hem te wachten staat bij de eerste natte Parijs-Roubaix sinds 2001. "Het wordt een slagveld en een heel lange strijd", zei de drievoudig wereldkampioen veldrijden zaterdag. "Maar ik denk dat de regen niet in mijn nadeel is. Mijn ervaring als veldrijder kan zeker een beetje helpen."

De vrouwenrace van zaterdag bewees het gevaar van natte kasseien, want er gingen flink wat rensters (hard) onderuit op de gladde en modderige stenen. De weersverwachting voor zondag is nog slechter in Noord-Frankrijk, met vooral aan het begin van de koers veel kans op regen en het grootste deel van de dag tegenwind.

"Het is nog gevaarlijker als de kasseistroken half nat liggen", aldus koersdirecteur Thierry Gouvenou. "Een renner krijgt dan vertrouwen en maakt snelheid op een droog stuk, maar zal remmen op modderige stukken. Het risico op vallen is dan heel groot."

Ongelukken ontwijken lijkt dan ook het belangrijkste devies in de 257,7 kilometer lange koers, met dertig kasseistroken die samen goed zijn voor 55 kilometer. "Het wordt een heel andere koers dan toen ik won", aldus titelverdediger Philippe Gilbert, die in 2019 op een droge wielerbaan van Roubaix als eerste over de finish kwam. "Geluk zal belangrijker zijn dan de benen."

Peter Sagan, de winnaar van 2018, benadrukt ook dat geluk een belangrijke rol zal spelen. "Het gaat erom hoe je kan fietsen door de modder. Het wordt een heel interessante koers, ik kijk er wel naar uit."

Knaven won vorige natte Parijs-Roubaix

Bij de vorige natte editie van Parijs-Roubaix was er een Nederlandse winnaar. Servais Knaven soleerde twintig jaar geleden naar de winst. Met debutant Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle staan er zondag twee Nederlanders op het lijstje met favorieten.

"Ik verwacht een ontzettend lastige koers met de wind en de regen", aldus Van der Poel. "Het wordt zwaar voor iedereen. Ik ga proberen te winnen, maar eerst moet ik proberen lekke banden en andere pech te voorkomen."

Van Baarle werd een week geleden tweede bij de WK in Vlaanderen en weet dus dat hij in topvorm is. "We gaan als ploeg zeker voor de zege, met ook Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon en Luke Rowe hebben we flink wat troeven om uit te spelen. Maar met dit weer kan echt alles gebeuren."

De 118e editie van Parijs-Roubaix begint om 11.00 uur in Compiègne. De finish wordt verwacht tussen 17.05 en 17.40 uur.