Annemiek van Vleuten denkt dat ze zaterdag zwaar geblesseerd is geraakt bij haar valpartij in de eerste editie van Parijs-Roubaix. De regerend olympisch kampioene tijdrijden kwam niet over de finish in Roubaix en is voor onderzoek naar het ziekenhuis.

"Ik kan niet lopen en ik vrees voor een gebroken heup en wellicht ook mijn schouder", zei Van Vleuten na de koers tegen De Telegraaf. Het is niet bekend wanneer het onderzoek van de geboren Vleutense is afgerond.

De 38-jarige Van Vleuten viel volgens de krant op het kletsnatte wegdek. Het is onduidelijk waar en wanneer dat precies was. De valpartij is niet in beeld gebracht. Getuige een bebloede arm was Van Vleuten eerder in de koers ook al gevallen.

De eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen ontaardde zaterdag door de regen in een slagveld. Verschillende rensters, onder wie Ellen van Dijk en regerend wereldkampioene Elisa Balsamo, slipten op de kasseienstroken weg in de modder.

Elizabeth Deignan kroonde zich tot winnares van de eerste vrouweneditie van de Franse klassieker. De Britse kwam na een solo van ruim 80 kilometer alleen over de meet in Vélodrome André Pétrieux. Marianne Vos werd tweede.