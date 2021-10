Annemiek van Vleuten heeft zaterdag haar schaambeen gebroken bij een valpartij in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, zo heeft onderzoek in het ziekenhuis aan het licht gebracht. De regerend olympisch kampioene tijdrijden zal maanden niet actie kunnen komen.

De 38-jarige Van Vleuten vreesde voor een gebroken heup en wellicht ook een gebroken schouder. "Ik kan niet lopen", zei ze nog voor het medisch onderzoek. In het ziekenhuis bleek dat haar schaambeen op twee plaatsen gebroken is.

"Geen vrolijk einde van het seizoen voor me", schrijft Van Vleuten zaterdag op Twitter. "Een domme val en het resultaat is een gebroken schaambeen op twee plaatsen. Het wordt in bed blijven en een lange revalidatie. Geen vakantie."

De vraag is of Van Vleuten zich terug gaat knokken van haar ernstige blessure. De meervoudig wereldkampioene brak vorig jaar een pols en in 2018 liep ze bij de WK in Innsbruck een gebroken knie op. "Ik heb dit vaker gedaan, maar de energie raakt op", schrijft ze.

Movistar leeft mee met Van Vleuten

Haar ploeg Movistar leeft op Twitter mee met Van Vleuten. "Het is zo erg om jou zo veel pijn te zien hebben en je het seizoen te zien besluiten op een abrupte manier die je niet verdient", schrijft de Spaanse formatie.

"Je was niet alleen de beste wielrenster van de wereld in 2021. Jouw voorbeeld heeft onze ploeg en organisatie verder vooruit geholpen."

Van Vleuten viel zaterdag op het kletsnatte wegdek van Parijs-Roubaix. Het is onduidelijk waar en wanneer dat precies was. De valpartij is niet in beeld gebracht. Getuige een bebloede arm was Van Vleuten eerder in de koers ook al gevallen.

Ook Van Dijk komt ten val

Mede door de regen waren er veel meer valpartijen bij de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen.

Verschillende rensters, onder wie Ellen van Dijk en regerend wereldkampioene Elisa Balsamo, slipten op de kasseienstroken weg in de modder.

Elizabeth Deignan kroonde zich tot winnares van de eerste vrouweneditie van de Franse klassieker. De Britse kwam na een solo van ruim 80 kilometer alleen over de meet in Vélodrome André Pétrieux. Marianne Vos werd tweede.