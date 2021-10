Marianne Vos en Chantal van den Broek-Blaak hebben ondanks het chaotische verloop genoten van de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. De Nederlandse vrouwen grepen zaterdag weliswaar naast de overwinning, maar vinden dat de klassieker voor herhaling vatbaar is.

"Het was mooi en zwaar", aldus Vos, die tweede werd achter winnares Elizabeth Deignan, na afloop tegen de NOS. "Ik moest echt afzien. Het was vooral een kwestie van goed positioneren. Bij de eerste kasseienstrook voelde het bijna als oorlog om daar goed op te draaien. Vervolgens was het op de andere stukken spekglad. Dan blijft het proberen om goed van voren te blijven."

De 34-jarige Vos zag Deignan op de eerste de beste kasseienstrook op 80 kilometer van de streep demarreren uit het peloton en zag haar pas op de finish in de Vélodrome André Pétrieux weer terug. Onderweg gingen verschillende rensters onderuit op de spekgladde kasseien, onder wie Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en regerend wereldkampioene Elisa Balsamo.

"Het was superzwaar", erkende Van den Broek-Blaak, die tiende werd. "Ik denk dat iedereen nu helemaal leeg is. Het was een heel chaotische wedstrijd. Ik zat één keer bij een valpartij, maar dat was niet erg. Het enige wat ik kon doen, was blijven rijden."

Ellen van Dijk ging onderuit tijdens de eerste editie van Parijs-Roubaix. Ellen van Dijk ging onderuit tijdens de eerste editie van Parijs-Roubaix. Foto: Getty Images

Vos: 'Was een prachtige editie'

Vos probeerde Deignan nog bij te halen in de slotfase van de koers, maar de achterstand van de Brabantse op de Britse bleef steken op ruim een minuut, waardoor Vos genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Vos concludeerde dat de eerste editie geslaagd was. "Je weet niet helemaal wat je je moet voorstellen, maar het was ontzettend gaaf om te doen. Het is continu gefocust blijven. Je mag nergens verslappen, want dan gaat het fout. Het was een prachtige editie."

Voor Van Dijk draaide de eerste Parijs-Roubaix uit op een teleurstelling. De regerend wereldkampioene tijdrijden kwam op bijna 20 kilometer van de finish hard ten val en moest na afloop verzorgd worden. "Ik heb een beetje koppijn, ik was bijna out", zei ze tegen de NOS.