Elizabeth Deignan heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. De Britse won na een solo van ruim 80 kilometer de Franse klassieker, die door de regen bijzonder chaotisch verliep en bol stond van zware valpartijen en lekke banden. Marianne Vos werd tweede.

De 32-jarige Deignan demarreerde op de eerste kasseienstrook van Hornaing naar Wandignies uit het peloton en bleef in de resterende 80 kilometer vooruit. Op de finish hield ze zelfs ruim één minuut over op nummer twee Vos, die bij een aanval op 20 kilometer van de finish tevergeefs het gat met de Britse probeerde te dichten.

Het is voor Deignan haar tweede zege van het seizoen. De wereldkampioene van 2015 won eerder dit jaar de Ronde van Zwitserland. Ze zegevierde in 2016 ook al een keer in de Ronde van Vlaanderen, de vrouwenklassieker die sinds 2004 al op de kalender van het vrouwenpeloton staat.

Favoriete Ellen van Dijk kon door een zware valpartij geen rol van betekenis spelen in de Franse klassieker. De kersverse wereldkampioene tijdrijden kwam op ruim 17 kilometer van de streep op een spekgladde kasseienstrook hard ten val en finishte op grote achterstand. Annemiek van Vleuten was vroeg in de koers ook al hard gevallen.

Parijs-Roubaix werd zaterdag voor het eerst verreden bij de vrouwen. 'De Hel van het Noorden', die in 1896 voor het eerst werd georganiseerd voor de mannen, was een van de weinige grote eendagskoersen waar nog geen vrouweneditie van was.

Marianne Vos werd tweede in de chaotische eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Foto: Getty Images

Chaos troef op Franse kasseien

Met de kletsnatte wegen in het noorden van Frankrijk beloofde de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix een spektakelstuk te worden. Door de regen lag er veel modder op en langs verschillende kasseienstroken, waardoor het zo nu en dan glibberen en glijden was voor de renners.

Deignan bleef weg van de hectiek door bij de eerste de beste kasseienstrook op ruim 80 kilometer van de streep uit het peloton te springen. De Britse kreeg geen enkele renner met zich mee, maar reed al snel een voorsprong van ruim twee minuten bij elkaar. Ondertussen was Van Vleuten door een onbekende oorzaak onderuit gegaan.

In het peloton was het chaos troef. Op zo'n 50 kilometer van de finish reed Lotte Kopecky lek, waarna ze bij het oversteken naar de andere kant van de weg een renner op het achterwiel tikte. Niet veel later gleed Elisa Longo Borghini onderuit op een laag modder op een kasseienstrook. In haar val nam ze verschillende renners mee.

Met Van Dijk en Vos in de groep met favorieten leek de achtervolging op Deignan op zo'n 20 kilometer van de streep gestalte te krijgen, maar niet veel later ging het helemaal mis voor Van Dijk. Na een tempoversnelling van Vos verloor ze op een strook in Champhin-en-Pévèle de controle over het stuur en viel ze hard met haar rechterschouder op de klinkers. Ze stapte wel weer op de fiets.

Vos besloot niet te wachten op haar landgenote en probeerde het gat met koploper Deignan te dichten. De drievoudig wereldkampioene op de weg verkleinde haar achterstand vrij snel tot 1.20, maar verder dan dat kwam de Brabantse niet, waardoor Deignan zich na een indrukwekkende solo de eerste winnares van Parijs-Roubaix mag noemen.