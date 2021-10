Primoz Roglic heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van Emilia gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam vlak voor de Portugees João Almeida over de meet in de eendaagse wedstrijd en toonde zo zijn topvorm voor de Ronde van Lombardije van volgend weekend.

De Ronde van Emilia is een Italiaanse heuvelklassieker over 195 kilometer, die gezien kan worden als voorbereidingskoers op de Ronde van Lombardije.

Twee jaar geleden was de zege ook al voor Roglic en in 2020 was de Rus Aleksandr Vlasov de snelste. De laatste Nederlandse winnaar was Robert Gesink in 2010.

Roglic was op de finish in Bologna drie seconden sneller dan Almeida en de Canadees Michael Woods werd op vijf tellen derde. Bauke Mollema (op 1.45 van Roglic) was op de zevende plek de beste Nederlander. Eerder op de dag was de Spaanse Mavi García de snelste bij de vrouwen.

Top 10 Ronde van Emilia 1. Primoz Roglic (Slovenië) 4:54.26

2. João Almeida (Portugal) +0.03

3. Michael Woods (Canada) +0.05

4. Adam Yates (Groot-Britannië) +0.09

5. Remco Evenepoel (België) +0.28

6. Daniel Martin (Ierland) +1.23

7. Bauke Mollema (Nederland) +1.45

8. Diego Ulissi (Italië) +1.46

9. Ben Hermans (België) 1.50

10. Nairo Quintana (Colombia) 1.59

Primoz Roglic in de aanval in de straten van Bologna. Primoz Roglic in de aanval in de straten van Bologna. Foto: Getty Images

Ook Evenepoel en Yates aan de start

Zeven dagen voor de Ronde van Lombardije, die gezien wordt als de laatste grote koers van het wielerseizoen, stonden tal van grote namen aan de start voor de 104e editie van de Ronde van Emilia.

Naast Roglic begonnen renners als Adam Yates, Remco Evenepoel, Daniel Martin, Diego Ulissi en Nairo Quintana aan de heuvelachtige koers. Zij gaan zondag allemaal niet van start bij Parijs-Roubaix.

Op de slotklim vormden Roglic, Almeida, Woods en Yates de kopgroep. De 31-jarige Roglic maakte vervolgens het verschil met hoog tempo, waarmee hij zijn concurrenten uit de wielen reed en zijn twaalfde zege van 2021 pakte. Over een week hoopt de drievoudig winnaar van de Vuelta a España voor het eerst de Ronde van Lombardije te winnen.