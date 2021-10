Alpecin blijft nog zeker tot eind 2025 naamgever van de wielerploeg waarvoor Mathieu van der Poel rijdt. Het Duitse haarverzorgingsbedrijf heeft het contract met de wielerploeg zaterdag met vier jaar verlengd.

De wielerploeg zal daardoor tot zeker eind 2023 Alpecin-Fenix blijven heten. In mei verlengde de Italiaanse firma Fenix de verbintenis met de wielerploeg al met twee jaar. De 26-jarige Van der Poel verlengde vorige maand ook al zijn contract, tot en met 2025.

"Alpecin heeft ons geholpen om te groeien in zowel sportief als financieel opzicht", meldt het management van Alpecin-Fenix in een verklaring. "Dankzij de steun van Alpecin kunnen we een stabiele ploeg behouden en in de toekomst verder groeien."

De ploeg van Van der Poel wordt sinds begin vorig seizoen gesponsord door Alpecin en Fenix. De formatie van de Belgische broers Christoph en Philip Roodhooft heeft geen WorldTour-status, maar mag dit jaar wel in alle grote koersen starten.

Van der Poel komt zondag met Alpecin-Fenix in actie in Parijs-Roubaix. De klassieker, die vanwege coronaperikelen werd verplaatst naar het najaar, gaat over 258 kilometer, waarvan 54,5 kilometer over kasseistroken. De start is om 11.00 uur.