Het vrouwenwielrennen beleeft zaterdag een langverwachte primeur met de eerste editie van Parijs-Roubaix. Veel rensters hebben jaren uitgekeken naar deze dag, al is er in het peloton ook veel ontzag en angst voor de beruchte kasseien in Noord-Frankrijk.

Annemiek van Vleuten twijfelde lang of ze haar hand moest opsteken voor de hellerit over in totaal 29,2 kilometer aan kasseien, maar op het laatste moment besloot de voormalige wereldkampioene dat ze deze historische dag niet wilde missen.

"Ik weet nog niet zo goed waar ik ja tegen heb gezegd", zegt Van Vleuten met een glimlach. "Ik kijk ernaar uit, al zie ik mezelf niet als een kanshebber. Dit is een koers voor de echte krachtpatsers en ik ben meer een klimmer. Maar ik ben heel blij dat ik bij de eerste editie van Parijs-Roubaix kan zijn, het is echt een mijlpaal."

'De Hel van het Noorden', die in 1896 voor het eerst werd georganiseerd voor de mannen, was een van de weinige grote eendagskoersen waar nog geen vrouweneditie van was. Toen er vorig jaar wegens de coronapandemie een nieuwe kalender moest worden gemaakt, verraste de internationale wielerunie UCI met een 'Paris-Roubaix Femmes'.

De wedstrijd kon in oktober 2020 niet doorgaan door strengere Franse coronamaatregelen, maar zaterdag is het alsnog zo ver. De vrouwen starten in Denain en rijden in totaal 116,4 kilometer. In de laatste 78 kilometer is het parcours gelijk aan dat van de mannen, die zondag een wedstrijd van 257,7 kilometer zullen afwerken. Dat betekent dat de rensters niet door het beruchte Bos van Wallers rijden, maar wel de bekende stroken Mons-en-Pévèle en Carrefour-de-l'Arbre moeten overwinnen.

"We hebben Parijs-Roubaix in het verleden allemaal heel vaak op tv gezien en nu kunnen we eindelijk ook zelf over de kasseien", zegt de Duitse Lisa Brennauer, die dit jaar achter Van Vleuten tweede werd in de Ronde van Vlaanderen. "Het is een heel toffe stap voor het vrouwenwielrennen en ik vind het heel mooi dat ik er deel van uit mag maken. Ik ben ontzettend gemotiveerd voor deze eerste editie."

De vrouwen gaan over in totaal zeventien kasseistroken. De vrouwen gaan over in totaal zeventien kasseistroken. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Veel Nederlandse kanshebbers

Chantal van den Broek-Blaak plaatste vier maanden geleden op Instagram al een foto van zichzelf op de beroemde wielerbaan van Roubaix. De wereldkampioene van 2017 en de winnares van de Ronde van Vlaanderen van 2020 geldt als een van de grootste kanshebbers om zaterdag als eerste vrouw over de finish te komen op de Vélodrome André Pétrieux.

"Parijs-Roubaix past perfect bij mij, ik wacht al heel lang op dit moment", zegt de 31-jarige Van den Broek-Blaak. "Ik kijk altijd naar de mannenrace en op tv kon je al zien dat deze wedstrijd met geen enkele koers te vergelijken is. Ik kijk daarom ontzettend uit naar zaterdag, maar het is ook wel een beetje eng. Ik weet dat het ontzettend afzien wordt en dat echt alles kan gebeuren."

Met Europees kampioene Ellen van Dijk en de nummer twee van de WK Marianne Vos staan er nog twee Nederlandse favorieten aan de start. Vos droomt als zevenvoudig wereldkampioene veldrijden al jaren van winst in Parijs-Roubaix.

"Het kan een voordeel zijn dat ik veel ervaring heb in het veldrijden, want ik voel me wat beter op mijn gemak als de kasseien nat of glad zijn", zegt de kopvrouw van Jumbo-Visma. "Maar er zullen hoe dan ook momenten van vreugde en momenten van pure doodsangst zijn zaterdag. Ik hoop in ieder geval op de wielerbaan te mogen rijden. Dat zal haast een magisch moment zijn."

Het peloton van 129 rensters begint zaterdag om 13.35 uur aan de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. De finish wordt verwacht tussen 16.45 en 17.00 uur.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de route van de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen te bekijken.