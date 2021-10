Sprinttalent Olav Kooij heeft vrijdag voor de tweede keer deze week een etappe gewonnen in de Ronde van Kroatië. De negentienjarige renner van Jumbo-Visma was de beste in de vierde rit.

Kooij was in de eindspurt van de 197 kilometer lange etappe tussen Zadar en Crikvenica te sterk voor onder anderen de Australiër Kaden Groves en de Kroaat Josip Rumac.

Woensdag had de jonge Nederlander in de tweede etappe zijn eerste overwinning van dit wielerseizoen geboekt. Een dag eerder was hij daar al dichtbij, maar toen moest hij genoegen nemen met de tweede plaats achter Phil Bauhaus.

Eerder dit jaar was Kooij ook al een paar keer dicht bij zijn eerste seizoenszege geweest. In de Ronde van Polen en de Ronde van Hongarije werd hij tweede in een etappe. Vorige week pakte hij WK-brons bij de beloften.

In februari schoof Kooij vanuit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma door naar de WorldTour-ploeg. In 2020 boekte hij al zijn eerste profzege door de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali te winnen. Jumbo-Visma reed daar toen met een gecombineerd team van de WorldTour-ploeg en de beloftes.

Tot 2019 was Kooij ook actief als schaatser, voordat hij zich volledig op het wielrennen stortte. De Ronde van Kroatië duurt nog tot en met zondag.

De Kleijn wint koers in Frankrijk

In Frankrijk won Arvid de Kleijn vrijdag de eendagskoers La Route Adélie de Vitré. De 27-jarige Nederlander was na 198 kilometer de snelste in de eindsprint in Vitré. Hij versloeg de Fransman Emmanuel Morin met ruim verschil. Diens landgenoot Jason Tesson eindigde als derde. De Nederlander Elmar Reinders finishte als vierde.

De voor Rally Cycling koersende De Kleijn volgt met zijn overwinning de Fransman Marc Sarreau op, die in 2019 won. In 2020 werd de wedstrijd niet georganiseerd wegens de coronapandemie.

Voor De Kleijn was het zijn vierde profzege en zijn tweede van het jaar, na een rit in de Ronde van Turkije eerder dit seizoen.