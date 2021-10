Mathieu van der Poel moet het zondag in Parijs-Roubaix zonder zijn ploeggenoot Oscar Riesebeek doen bij Alpecin-Fenix. Riesebeek ging vrijdag onderuit bij de verkenning van het parcours en heeft zijn bekken gebroken.

De bekkenbreuk van de 28-jarige Gelderlander kwam bij een scan in het ziekenhuis aan het licht. Door de blessure zit zijn seizoen erop.

Afgelopen zondag deed Riesebeek in Vlaanderen mee aan de wegwedstrijd op de WK, maar haalde daarin de finish niet. Zijn teamgenoot Van der Poel eindigde als achtste. Dylan van Baarle bezorgde de Nederlandse ploeg een zilveren medaille.

Riesebeek is bezig aan zijn tweede seizoen als renner van Alpecin-Fenix. Eerder dit jaar deed hij mee aan de meeste grote voorjaarskoersen en stond hij aan de start van de Giro d'Italia. Hij besloot de eerste grote ronde uit zijn carrière als de nummer 104 van het klassement.

Van der Poel hoopt zondag in Parijs-Roubaix te kunnen meedoen om de overwinning. Vorig seizoen won hij in het najaar de Ronde van Vlaanderen. 'Roubaix' wordt normaal in het voorjaar verreden, maar is wegens de coronaperikelen verschoven.

Parijs-Roubaix gaat over bijna 258 kilometer, waarvan 54,5 kilometer over kasseistroken. De start is zondag om 11.00 uur. De laatste editie was in 2019 en werd gewonnen door Philippe Gilbert.