Vincenzo Nibali heeft vrijdag de Ronde van Sicilië op zijn naam geschreven. De 36-jarige renner van Trek-Segafredo, zelf afkomstig van het eiland, deed dat in stijl door in de laatste etappe naar de zege te soleren.

In de 180 kilometer lange rit naar Mascali sprong Nibali op de slotklim weg en behield hij in de afdaling zijn voorsprong. 'De Haai van Messina' kwam bijna vijftig seconden eerder over de finish dan zijn achtervolgers.

Nibali won niet alleen de etappe, maar ook het eindklassement. Hij verdrong Alejandro Valverde van de eerste plaats. De 41-jarige Spanjaard, die tweede werd in het eindklassement, had een dag eerder de derde etappe gewonnen.

De Italiaan Alessandro Covi van UAE Team Emirates eindigde als derde in het klassement. De 21-jarige Nederlander Thymen Arensman van Team DSM werd zevende in het klassement.

Nibali maakte vorige week bekend dat hij na dit seizoen teruggaat naar Astana, de ploeg waarvoor hij in 2014 de Tour de France won en ook twee keer de beste was in de Giro d'Italia (2013 en 2016).