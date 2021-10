Mathieu van der Poel ziet zichzelf als een van de kandidaten om zondag Parijs-Roubaix te winnen. De 26-jarige renner maakt zijn debuut in de keienklassieker, maar denkt niet dat het gebrek aan ervaring hem op hoeft te breken.

"Ik denk dat het zeker mogelijk is om daar te winnen", zei Van der Poel, nadat hij donderdag een deel van het parcours had verkend. "Natuurlijk voel ik ook wel druk, maar die leg ik mezelf altijd op bij belangrijke koersen. Wat anderen zeggen, maakt me weinig uit."

De renner van Alpecin-Fenix strandde afgelopen weekend bij de WK op de weg in Leuven op de achtste plaats. Omdat hij in de aanloop naar de WK kwakkelde met een rugblessure, gaf dat resultaat hem vertrouwen richting de 'Hel van het Noorden'.

"De vorm is nog niet 100 procent, maar ik verwacht komende zondag weer wat beter te zijn. Mijn rug is weliswaar nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn, maar tijdens het fietsen heb ik er nauwelijks last meer van. Dus dat zou geen beletsel mogen zijn."

'Een natte Parijs-Roubaix zou mooi zijn'

Parijs-Roubaix wordt normaal gesproken in het voorjaar gereden, maar de coronapandemie dwong de organisatie ertoe de koers eenmalig te verschuiven naar oktober. De verwachting is dat de omstandigheden komende zondag herfstachtig zullen zijn.

Als het aan Van der Poel ligt, zijn een paar flinke regenbuien meer dan welkom. "Ik vind het wel mooi als de kasseien nat zijn. De koers wordt dan nog technischer. Of het dan een voordeel is dat ik ook een veldrijder ben? Dat weet ik niet, want je hebt ook met andere renners in het peloton te maken."

Van der Poel benadrukt dan ook dat de factor geluk een belangrijke rol kan gaan spelen. "Het is zaak om uit de problemen te blijven, maar dat heb je niet altijd in eigen hand. Je moet crashes vermijden en niet lek rijden. Maar als er iemand vlak voor je valt, is dat moeilijk te ontwijken."

De tweevoudig Nederlands kampioen op de weg heeft wel een idee hoe hij dat risico kan beperken. "Het is altijd het beste om vooraan te zitten. Als we zondag wind in de rug hebben en het regent, kan de koers snel openbreken. Dan is het zaak om daarna een goede finale te rijden."