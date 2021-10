Wout van Aert is niet te spreken over de kritiek van Remco Evenepoel aan het adres van bondscoach Sven Vanthourenhout. Het toptalent vond de uitleg van Vanthourenhout over de tactiek van de Belgische ploeg in de WK-wegrit onduidelijk en sprak zelfs over een gemiste kans op de wereldtitel.

"De uitleg van Remco heeft me wel gestoord", laat Van Aert donderdag aan Sporza weten. "We zijn als een ploeg naar de WK gegaan. Ik wil wel een pluim geven aan de bondscoach hoe hij het heeft gedaan. Hij is volgens mij vanaf het begin voor iedereen heel duidelijk geweest."

"Ik had wel verwacht dat er kritiek zou komen omdat we niet gewonnen hebben", vervolgt de Jumbo-Visma-renner. "Alleen dan zou alles perfect geweest zijn en anders zou er altijd kritiek zijn. Dat kan ik er best bij nemen, maar van iemand binnen de ploeg vind ik het niet verstandig om nog olie op het vuur te gooien."

Van Aert was door Vanthourenhout als kopman van de Belgische ploeg aangewezen. Evenepoel liet voorafgaand aan de wegwedstrijd weten dat hij klaar was om zijn landgenoot aan de wereldtitel te helpen.

De 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step ging afgelopen zondag ook al vroeg in de aanval in Vlaanderen en maakte de koers hard. Er zat uiteindelijk geen medaille in voor de Belgische formatie: Van Aert kwam niet verder dan de elfde plek en Jasper Stuyven werd vierde.

'Heel raar om nu 180 graden te draaien'

Enkele dagen na de WK vertelde Evenepoel in het tv-programma Extra Time Koers echter dat hij baalt dat hij niet voor eigen kans mocht gaan. "Ik had na de verkenning het gevoel dat er voor mij op het parcours kansen waren en dat er scenario's waren waarin ik kon winnen", zei hij toen. "Ik heb dat gezegd, maar de kaart van Wout moest getrokken worden."

Vervolgens heeft Evenepoel de knop omgedraaid. "Daarna heb ik zonder problemen dat werk opgeknapt, maar ik heb wel tegen Sven gezegd dat dit een gemiste kans op de wereldtitel was."

Volgens Van Aert waren er juist nooit problemen wat betreft de tactiek. "Het is wel heel makkelijk om achteraf zo te praten. Ik denk dat hij diegene is geweest die akkoord is gegaan met de tactiek en de selectie. Hij heeft wekenlang verkondigd hoe hij ernaar uitkeek, dus ik vind het heel raar om nu 180 graden te draaien."