Alejandro Valverde heeft donderdag de derde etappe van de Ronde van Sicilië op zijn naam geschreven. De 41-jarige Spanjaard, die de leiding in het klassement overnam van Juan Sebastián Molano, kwam na de finish ten val.

Valverde hield in de voorlaatste etappe van Termini Imerese naar Caronia de Italiaan Alessandro Covi achter zich. De Colombiaan Jhonatan Restrepo werd derde. Thymen Arensman van Team DSM eindigde op de veertiende plek als beste Nederlander.

Na de finish kwam Valverde door een moment van onoplettendheid ten val over een losliggende kabel. "Ik had liever niet gewonnen als dat betekend had dat ik niet gevallen was", zei Valverde, die geen ernstige verwondingen overhield aan zijn valpartij.

Het was voor de routinier van Movistar zijn derde overwinning van het seizoen. Daarnaast nam hij de leiding in het klassement over van Molano. "Het ging me vandaag goed af en ik ben blij dat ik het werk van de ploeg heb kunnen afronden", zei Valverde.

Valverde mag vrijdag zijn leiderstrui in de slotetappe van de Ronde van Sicilië verdedigen. Het peloton wacht een bergrit van 180 kilometer van Sant'Agata di Militello naar Mascali.

