De Tour Down Under gaat begin volgend jaar opnieuw niet door. De Australische etappekoers is normaal gesproken de openingskoers van het wielerseizoen.

Als gevolg van de aanhoudende beperkingen vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten de Tour Down Under net als dit jaar van de kalender te halen.

"De ronde kan niet doorgaan vanwege internationale reisbeperkingen en daarmee samenhangende quarantainemaatregelen voor internationale ploegen die naar Australië zouden komen", aldus de organisatie.

In plaats van de Tour Down Under vindt eind januari net als vorig jaar wel het Santos Festival of Cycling plaats, een negendaags wielerfestival dat vooral bedoeld is voor Australische renners.

Richie Porte won begin 2020 de laatste editie van de Tour Down Under. Het was zijn tweede eindzege in de Australische rittenkoers. In 2013 zorgde Tom-Jelte Slagter er voor de enige Nederlandse eindoverwinning.