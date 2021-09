Als de weersvoorspellingen kloppen, dan wordt zondag de eerste natte editie van Parijs-Roubaix sinds 2002 verreden. Oud-winnaar Peter Sagan ziet op tegen de zware omstandigheden.

"Parijs-Roubaix is een uitputtingsslag en regen maakt het nog lastiger", zegt Sagan (31) woensdag tegen Het Nieuwsblad. "Ik heb geen angst voor de natte kasseienstroken, maar het zal wel bijzonder zijn."

Vanwege de coronapandemie werd de Franse klassieker uitgesteld van het voorjaar naar begin oktober. Hoewel 'De Hel van het Noorden' al bijna twintig jaar onder droge omstandigheden wordt verreden, heeft Sagan wel een idee wat hem te wachten staat.

In de Tour de France van 2014 was er namelijk ook een etappe met zeven kasseienstroken in de regen. Sagan werd toen vierde, achter winnaar Lars Boom.

"Dat was heel speciaal", weet Sagan nog. "De Roubaix-rit in de Tour was anders, omdat ook de klassementsrenners hun belangen hadden. In het voorjaar zie je alleen de klassieke renners, in de Tour is iedereen nog nerveuzer."

"Ik herinner me nog dat op de eerste strook alles al uit elkaar lag en dat het heel hard ging, van start tot de finish", zegt Sagan, die Parijs-Roubaix in 2018 won.

Kracht is in regenachtige Parijs-Roubaix minder belangrijk

"Voor ons als organisatie is het ideale weer droog bij de start en regen op het einde", zegt koersdirecteur Thierry Gouvenou in de Franse media. In de laatste natte editie van 2002 eindigde hij als zevende.

"Ik denk dat elke renner een beetje angst heeft voor het Bos van Wallers als je er in de regen licht bergaf met 60 kilometer per uur op af gaat", zegt Gouvenou. "Ik hield van een natte Parijs-Roubaix, maar andere renners waren bang voor glijpartijen en harde crashes."

Bij natte omstandigheden zullen andere renners komen bovendrijven. "Normaal wordt Parijs-Roubaix gewonnen door een krachtige renner met uithoudingsvermogen. Maar in de regen heb je minder kracht nodig en meer stuurmanskunst en zelfvertrouwen", legt de Fransman uit.

Omdat er al negenhonderd dagen geen koers was georganiseerd op de kasseistroken, werden er de afgelopen dagen vrijwilligers ingezet. Zij verwijderden mos en onkruid van de kasseien, om de wegen beter begaanbaar te maken.

Zaterdag rijden de vrouwen hun eerste editie van Parijs-Roubaix, over 117 kilometer en zeventien kasseistroken. Zondag rijden de mannen over 258 kilometer en dertig kasseistroken.