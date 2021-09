De Nederlandse renners Fabio Jakobsen en Olav Kooij hebben woensdag toegeslagen in een massasprint. Jakobsen won de Belgische eendagkoers Eurométropole Tour, de pas negentienjarige Kooij was de snelste in de tweede etappe van de Cro Tour.

Voor Deceuninck-Quick-Step-renner Jakobsen was het al zijn zevende zege van het seizoen, na lang te hebben moeten revalideren van een zware valpartij in Polen ruim een jaar geleden. Hij won drie etappes en de puntentrui in de Vuelta, twee ritten in de Ronde van Wallonië en zegevierde ruim een week geleden ook in de Gooikse Pijl.

Woensdag klopte Jakobsen de jonge Belg Jordi Meeus van BORA-hansgrohe en oud-wereldkampioen Mads Pedersen in de sprint. Danny van Poppel was op de vierde plaats de tweede Nederlander.

Het was de tachtigste editie van de Eurométropole Tour, vroeger bekend onder de naam Circuit Franco-Belge. In 2016 was Dylan Groenewegen de vorige Nederlandse winnaar van de wedstrijd in Wallonië.

Talent Kooij wint voor het eerst dit jaar

In een 187 kilometer lange rit met een vlakke aankomst in de Cro Race bleef Kooij in de sprint de Israëliër Itamar Einhorn en de Australiër Kaden Groves voor. De Nederlander neemt ook de leiding in het algemeen klassement in de Kroatische rittenkoers.

Dinsdag werd Kooij in de openingsetappe al tweede. De renner uit het Zuid-Hollandse Numansdorp werd toen in de sprint geklopt door de Duitser Phil Bauhaus.

Kooij was dit jaar al een paar keer dicht bij zijn eerste zege. In de Ronde van Polen en de Ronde van Hongarije werd hij tweede in een etappe. Vorige week pakte hij brons bij de beloften op de WK in Vlaanderen.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de winnende sprint van Kooij.

Kooij boekte eerste profzege vorig jaar in Italië

In februari werd Kooij vanuit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma overgeheveld naar de WorldTour-ploeg. In 2020 boekte hij al zijn eerste profzege, in de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali. Jumbo-Visma reed daar toen met een gecombineerd team van de WorldTour-ploeg en de beloftes.

Het talent was tot 2019 ook actief als schaatser, voordat hij zich volledig op het wielrennen stortte.

De Cro Race duurt nog tot en met zondag. In de komende etappes zal er meer geklommen moeten worden. De Brit Adam Yates was in 2019 de laatste winnaar van de etappekoers.