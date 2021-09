Gianni Moscon neemt na zes jaar afscheid van INEOS Grenadiers, de enige ploeg waarvoor hij als prof uitkwam. De 27-jarige renner, die vanwege meerdere incidenten omstreden is in het peloton, heeft woensdag voor twee jaar getekend bij Astana.

"Na zes jaar bij hetzelfde team zet ik nu een flinke stap in mijn carrière", zegt Moscon op de site van Astana. "Een nieuwe uitdaging zal me motiveren om te blijven groeien."

De Italiaan kreeg in 2016 na een sterke periode als belofte een contract bij Team Sky, de voorloper van INEOS Grenadiers. De tijdrijder en klassiekerspecialist werd in 2017 vijfde in Parijs-Roubaix en derde in de Ronde van Lombardije, maar een grote zege bleef uit.

Moscon kwam de laatste jaren vooral negatief in het nieuws. In 2017 werd hij werd beschuldigd van racisme aan het adres van collega Kévin Reza in de Ronde van Romandië. Later dat jaar zou hij Reza's ploeggenoot Sebastien Reichenbach opzettelijk ten val hebben gebracht, wat de Zwitser een gebroken heup en elleboog opleverde.

Bij de WK van 2017 werd Moscon gediskwalificeerd wegens stayeren achter een auto, een jaar later werd hij uit de Tour de France gezet omdat hij Élie Gesbert een klap had gegeven en vorig jaar moest de renner uit Trento Kuurne-Brussel-Kuurne verlaten omdat hij een fiets naar Jens Debusschere had gegooid.

INEOS schorste Moscon na de incidenten in de Tour en de Ronde van Romandië voor respectievelijk vijf en zes weken. Voor het incident met Reichenbach werd hij niet gestraft vanwege een gebrek aan bewijs.