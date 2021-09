De Amstel Gold Race wordt volgend jaar eenmalig een week vóór Parijs-Roubaix verreden. De Franse klassieker zocht naar een nieuwe datum, omdat hij niet tegelijk met de Franse verkiezingen kan worden verreden.

De Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen staat nu gepland voor zondag 10 april 2022. Normaal gesproken is de Limburgse koers in het derde weekend van april. Parijs-Roubaix is verplaatst naar 16 april (vrouwen) en 17 april (mannen).

"Christian Prudhomme (de directeur van ASO, red.) belde me dat Parijs-Roubaix van de overheid niet op 10 april verreden mocht worden vanwege de Franse verkiezingen en vroeg of we bereid waren van datum te wisselen", zegt koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race woensdag.

"In goed overleg met de ASO, UCI en onze partnergemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben we besloten om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden eenmalig van weekend te wisselen met Parijs-Roubaix. Het is mooi dat je elkaar op die manier kunt helpen en iedereen bereid is om hieraan mee te werken."

Door de wisseling zit de Amstel Gold Race volgend jaar tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in. Normaal gesproken is er in het voorjaar één blok met kasseienklassiekers, gevolgd door een blok met drie heuvelklassiekers (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik).

Parijs-Roubaix kon de afgelopen twee lentes niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De 'Hel van het Noorden' is dit jaar eenmalig verplaatst naar het najaar. De vrouwen rijden komende zaterdag en de mannen starten zondag.