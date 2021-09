Wesley Kreder rijdt de komende twee wielerseizoenen voor het Franse Cofidis. De dertigjarige Zuid-Hollander komt over van Intermarché-Wanty-Gobert, waarvoor hij al een aantal seizoenen koerst.

Bij zijn Belgische werkgever maakte Kreder dit seizoen zijn debuut in een grote ronde. De knecht startte in mei in de Giro d'Italia - hij eindigde er als 128e - en reed deze maand de Vuelta a España uit als nummer 110 van het klassement.

"Ik ben het type renner dat altijd 200 procent geeft voor de ploeg. Ik heb dit seizoen laten zien dat ik grote rondes fysiek en mentaal aankan. Ik hoop dat ik die kans volgend jaar opnieuw krijg", aldus Kreder.

De Nederlander debuteerde in 2013 als wielerprof bij Vacansoleil-DCM en kwam een jaar later voor Wanty uit. Vervolgens reed hij twee seizoenen voor het Nederlandse Roompot-Oranje Peloton.

In 2017 keerde Kreder terug bij de Belgische ploeg, die toen Wanty-Groupe Gobert heette en inmiddels de naam Intermarché-Wanty-Gobert draagt.

Bij Cofidis wordt Kreder herenigd met de Fransman Guillaume Martin, met wie hij eerder al samen reed. Martin deed de laatste jaren met de besten mee in onder andere de Tour de France en de Vuelta.