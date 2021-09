Moreno Hofland heeft maandag een punt achter zijn wielercarrière gezet. De dertigjarige renner van EF Education kampt met aanhoudende maag- en darmproblemen.

"Ik moet helaas stoppen. Uit onderzoeken is gebleken dat ik lijd aan maag-darmischemie. Dat betekent dat mijn maag niet genoeg bloed krijgt tijdens het sporten", zegt Hofland tegen BN/de Stem.

"Het moet er de laatste paar jaren al ingeslopen zijn, maar sinds dit jaar is daar onwijs veel buikpijn bij gekomen tijdens de intensieve trainingen."

Hofland werd opgeleid door Rabobank en reed voor Belkin, Jumbo-Visma, Lotto Soudal en EF Education. De geboren Roosendaler reed in 2014 de Vuelta a España en de drie jaar daarna nam hij deel aan de Giro d'Italia.

Hofland neemt met pijn in het hart afscheid

De hoogtepunten in zijn carrière vonden plaats in 2014 en 2015, toen hij etappes won in de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Volta Limburg Classic, de Ronde van Utah (twee), de Ronde van Hainan en de Ronde van Yorkshire.

De laatste jaren bleven goede prestaties uit vanwege zijn fysieke problemen. Hofland heeft van alles geprobeerd om weer de oude te worden. "Medicatie, supplementen, voeding. Niks zorgde voor verbetering", zegt hij.

"Dan zit er op den duur niets anders op dan met pijn in het hart tot het besluit te komen dat je topsportcarrière voorbij is."