Bondscoach Koos Moerenhout had in de weken voor de WK wielrennen in België kopzorgen over zijn drie belangrijkste renners. Daarom was hij zondag zeer content met het zilver van Dylan van Baarle.

Het begon met maandenlange rugproblemen bij kopman Mathieu van der Poel, daarna liep tweede man Van Baarle een scheurtje in zijn bekken op bij een valpartij in de Vuelta a España en een week voor de WK-wegrit zag Moerenhout Bauke Mollema ook nog hard onderuitgaan in de Ronde van Luxemburg.

"Onze aanloop was verre van vlekkeloos, we begonnen met flink wat vraagtekens aan deze wedstrijd", zegt Moerenhout. "Desondanks reden we voor goud, dat kan ook niet anders als je Mathieu van der Poel in je ploeg hebt zitten. Maar als je ziet hoe hard er gekoerst is, moeten we gewoon tevreden zijn met een tweede plek."

Van der Poel gold als een de favorieten op het parcours vol korte, steile heuveltjes in Vlaanderen, maar de regerend wereldkampioen veldrijden miste door zijn gebrekkige voorbereiding net de topvorm om mee te doen voor de winst.

Van Baarle kreeg daarom van Van der Poel de vrijheid om voor eigen kansen te gaan in de finale en dat bracht hem op het podium. De 29-jarige renner van INEOS Grenadiers won achter de Franse winnaar Julian Alalphilippe de sprint om de tweede plek en zorgde zo voor de eerste Nederlandse medaille bij de WK-wegrit voor mannen sinds het brons van Léon van Bon in 1997.

"Als je bedenkt waar Dylan drie weken geleden stond, dat is dit een geweldig resultaat voor hem", aldus Moerenhout. "Dylan had zijn huiswerk wel gedaan door de Tour de France en de Vuelta te rijden, maar het was echt een race tegen de klok of hij op tijd weer volledig belastbaar zou zijn om de WK te rijden. Hij heeft er alles aan gedaan en stond er op het moment dat het moest."

'Van Baarle verdient mijn vertrouwen'

Van Baarle heeft in het verleden vaker bewezen dat hij sterk is in klassiekers, zeker in Vlaanderen. Zo won hij dit voorjaar de semiklassieker Dwars door Vlaanderen na een knappe solo en werd hij vier jaar geleden vierde in de Ronde van Vlaanderen.

Toch acteert de geboren Zuid-Hollander meestal als knecht, zeker sinds hij bij de sterrenploeg van INEOS Grenadiers rijdt. "Ik heb met Dylan weleens de discussie gevoerd of hij zelf wel weet hoe goed hij is", zegt Moerenhout met een glimlach. "Daarom is het mooi dat hij dit nu meemaakt."

"We hebben de afgelopen jaren bij elk kampioenschap kunnen bouwen op Dylan, hij staat er altijd in de finale. Daarom was hij zondag gewoon onze tweede man, ondanks zijn val in Spanje. Als Dylan zegt dat hij goed is, moeten we hem het vertrouwen geven. Dat heeft hij maar weer eens bewezen."