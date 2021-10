Julian Alaphilippe verstoorde zondag het Belgische feestje door in Vlaanderen zijn wereldtitel te prolongeren. De 29-jarige Fransman werd op weg naar de streep uitgefloten door Belgische fans en kreeg zelfs een glas bier over zich heen, maar het deerde hem niet.

"In de finale waren er veel Belgen die me vroegen wat langzamer te gaan en me niet al te lieve woordjes toeriepen. Laat ik het daar maar bij houden", zei Alaphilippe met een glimlach. "Ach, zo gek is dat ook niet. En ik wil de fans graag bedanken, want het boegeroep heeft me alleen maar gemotiveerd."

Wout van Aert begon als de topfavoriet aan de wegrit van bijna 270 kilometer, maar de Belgische kopman kon net als alle andere concurrenten niet volgen toen Alaphilippe op 18 kilometer van de streep zijn beslissende aanval plaatste. De titelverdediger hield stand tot aan de streep en is de eerste Fransman die de wereldtitel prolongeert.

"Ik voelde me de hele dag al goed, maar ik had nooit verwacht dat ik hier kon winnen met een solo van meer dan één ronde", aldus Alaphilippe. "Ik realiseer me eigenlijk nog steeds niet dat ik opnieuw de regenboogtrui heb gewonnen. Het voelt heel speciaal, dit kan ik later aan mijn zoon vertellen."

44 Alaphilippe pakt op indrukwekkende wijze wereldtitel op de weg

'Ik heb hard gewerkt voor deze wedstrijd'

De renner van Deceuninck-Quick-Step had afgelopen week bewust genoten van de trainingen in de regenboogtrui, omdat hij verwachtte dat hij de wereldtitel zou kwijtraken. "Al zat in mijn achterhoofd altijd wel dat ik een kans zou hebben op dit parcours, want ik heb de laatste weken heel hard gewerkt om klaar te zijn voor deze koers."

Alaphilippe dankte ook zijn teamgenoten, die de hele wedstrijd actief waren. "De teamspirit was geweldig en we hebben als Franse ploeg een fantastische finale gereden."

"Florian Sénéchal kon zich rustig houden voor het geval het een sprint zou worden en ik had een vrije rol. Daarom ben ik vol gas gegaan bij mijn aanvallen en het is geweldig dat dat weer goud heeft opgeleverd."