De Belgische fans maakten er zondag een ongeëvenaard wielerfeest van bij de WK in Vlaanderen. Met als enige domper dat topfavoriet Wout van Aert niet goed genoeg was om te winnen.

"Het is Pasen, Kerstmis en kermis ineen", zei de bekende Belgische wielercommentator Michel Wuyts met nog 100 kilometer te gaan bij de wegrit voor mannen. Volgens de organisatie waren er één miljoen mensen langs het parcours, van wie 300.000 in finishplaats Leuven.

"Het is een godsgeschenk dat we van de meeste coronarestricties af zijn, want een WK in België is wel erg speciaal", voorspelde Mathieu van der Poel vrijdag al, en de mensenmassa op zondag gaf de Nederlandse kopman gelijk. Alle renners genoten van de met afstand best bezochte koers sinds het uitbreken van de pandemie.

"Het was echt ongelooflijk, ik heb nog nooit zoveel mensen gezien bij een koers. Ik had kippenvel tijdens het rijden", aldus Dylan van Baarle, die als tweede eindigde. "Dit was de beste sfeer ooit bij een wedstrijd", stelde de Deen Michael Valgren, die brons pakte. "Het geluid op de laatste steile klim… Hier draait wielrennen om, mooi dat we steeds meer terug naar normaal gaan."

Van Aert had niet de benen om wereldkampioen te worden

De overgrote meerderheid van de supporters was gekomen om Van Aert naar de eerste Belgische wereldtitel sinds 2012 te schreeuwen, maar de benen van de topfavoriet werkten niet mee aan dat droomscenario. De renner van Jumbo-Visma eindigde als elfde, op ruim een minuut van de Franse winnaar Julian Alaphilippe.

"Het was vandaag gewoon een tikkeltje te weinig", aldus Van Aert. "Ik was niet gigantisch slecht, ik heb ook gewoon een finale gereden, maar ik had niet de benen om wereldkampioen te worden. Alaphilippe was beter."

De Vlaming merkte dat al bij de laatste beklimming van de Smeysberg, op zo'n 50 kilometer van de finish. Ruim 15 kilometer later, tijdens de laatste twee rondes in Leuven, bracht Van Aert die boodschap ook over aan Jasper Stuyven, zijn ploegmaat die ook in de voorste groep zat.

"Achteraf had ik het misschien na de Smeysberg al tegen Jasper kunnen zeggen dat ik niet top was", aldus Van Aert, die zag dat zijn landgenoot samen met Van Baarle, Valgren en de Amerikaan Neilson Powless nog wel in de achtervolging ging op Alaphilippe. In de sprint om het zilver en brons eindigde Stuyven op de ondankbare vierde plek.

"Ik hoopte dat Jasper er nog een medaille uit kon slepen, het is erg jammer dat het niet gelukt is", aldus Van Aert. "Deze teleurstelling zal wel even blijven hangen, ondanks de geweldige sfeer langs het parcours."

Top tien wegwedstrijd WK 1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Dylan van Baarle (Ned) +0.32

3. Michael Valgren (Den)

4. Jasper Stuyven (Bel)

5. Neilson Powless (VS)

6. Tom Pidcock (GB) +0.49

7. Zdenek Stybar (Tsj) +1.06

8. Mathieu van der Poel (Ned) +1.18

9. Florian Sénéchal (Fra)

10. Sonny Colbrelli (Ita)